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Киев «умоляли» не вводить в стране военное положение
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Киев «умоляли» не вводить в стране военное положение 

News.ru 18 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Западные партнеры «умоляли» Киев не вводить в стране военное положение в 2014 году из-за конфликта в Донбассе, заявил советник министра внутренних дел и депутат Верховной рады Антон Геращенко. По его словам, в противном случае на Украине пришлось бы отменить президентские выборы.
«К тому же все наши западные партнеры просто умоляли и держали за руки Турчинова Александра Валентиновича и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение», — заявил Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».
Он также добавил, что в случае активизации боевых действий на востоке Украины, то это могло бы привести к концу президентства Петра Порошенко.
5 июня депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «UA:Первый» заявила, что Пётр Порошенко намерен начать активные боевые действия в Донбассе для того, чтобы впоследствии ввести чрезвычайное положение в стране. Так, по её мнению, он хочет сорвать проведение президентских выборов.
Вооруженный конфликт между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР происходит с апреля 2014 года.
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