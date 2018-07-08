Киев «умоляли» не вводить в стране военное положение

Западные партнеры «умоляли» Киев не вводить в стране военное положение в 2014 году из-за конфликта в Донбассе, заявил советник министра внутренних дел и депутат Верховной рады Антон Геращенко . По его словам, в противном случае на Украине пришлось бы отменить президентские выборы.

«К тому же все наши западные партнеры просто умоляли и держали за руки Турчинова Александра Валентиновича и говорили: «Пожалуйста, не вводите военное положение», — заявил Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он также добавил, что в случае активизации боевых действий на востоке Украины, то это могло бы привести к концу президентства Петра Порошенко

5 июня депутат Верховной рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала «UA:Первый» заявила, что Пётр Порошенко намерен начать активные боевые действия в Донбассе для того, чтобы впоследствии ввести чрезвычайное положение в стране. Так, по её мнению, он хочет сорвать проведение президентских выборов.

Вооруженный конфликт между Киевом и самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР происходит с апреля 2014 года.