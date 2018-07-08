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Военнослужащие ЮВО в Армении примут участие в окружном чемпионате по военному троеборью
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Военнослужащие ЮВО в Армении примут участие в окружном чемпионате по военному троеборью 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе отборочного чемпионата военнослужащие в разных возрастных категориях показали свои спортивные навыки по стрельбе из пистолета Макарова, легкоатлетическому кроссу и плаванию.
В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, прошел отборочный этап чемпионата по военно-прикладному виду спорта — военному троеборью.
В ходе отборочного чемпионата военнослужащие в разных возрастных категориях показали свои спортивные навыки по стрельбе из пистолета Макарова, легкоатлетическому кроссу и плаванию. В начале соревнований троеборцы соревновались в плавании на дистанции на 100, 200 или 300 м свободным стилем и брассом. Также военнослужащие пробежали кросс на 1000, 2000 или 3000 м. и выполнили нормативы по стрельбе из пистолета Макарова за 10 минут 10 зачетных выстрелов по мишеням на дальности 25 метров.
В соревнованиях приняли участие 10 команд общей численностью 42 военнослужащих от воинских частей Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.
Призеры соревнований в личном и командном первенствах награждены медалями и грамотами.
По итогам отборочного этапа будет сформирована команда от российского соединения в Закавказье, которая в августе текущего года будет выступать на окружном чемпионате по военному троеборью.
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