Военнослужащие ЮВО в Армении примут участие в окружном чемпионате по военному троеборью

В ходе отборочного чемпионата военнослужащие в разных возрастных категориях показали свои спортивные навыки по стрельбе из пистолета Макарова, легкоатлетическому кроссу и плаванию.

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении , прошел отборочный этап чемпионата по военно-прикладному виду спорта — военному троеборью.

В ходе отборочного чемпионата военнослужащие в разных возрастных категориях показали свои спортивные навыки по стрельбе из пистолета Макарова, легкоатлетическому кроссу и плаванию. В начале соревнований троеборцы соревновались в плавании на дистанции на 100, 200 или 300 м свободным стилем и брассом. Также военнослужащие пробежали кросс на 1000, 2000 или 3000 м. и выполнили нормативы по стрельбе из пистолета Макарова за 10 минут 10 зачетных выстрелов по мишеням на дальности 25 метров.

В соревнованиях приняли участие 10 команд общей численностью 42 военнослужащих от воинских частей Гюмрийского и Ереванского военных гарнизонов.

Призеры соревнований в личном и командном первенствах награждены медалями и грамотами.

По итогам отборочного этапа будет сформирована команда от российского соединения в Закавказье, которая в августе текущего года будет выступать на окружном чемпионате по военному троеборью.