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В Псковской области семьи полицейских приняли участие в параде детских колясок, посвященном Дню семьи, любви и верности.
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В Псковской области семьи полицейских приняли участие в параде детских колясок, посвященном Дню семьи, любви и верности. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 7 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
В городе Опочке этот праздник прошел очень ярко, шумно и весело. На площадь Советскую выехали оригинальные транспортные средства — прогулочные коляски с малышами. Они были украшены так, будто только что сошли со страниц волшебных сказок. Кого тут только не было! «Емеля на печи», «Царевна Лягушка», герои известных мультфильмов и даже целый поезд!
Приняли участие в этом торжестве и семьи сотрудников полиции из различных служб МО МВД России «Опочецкий». Запряженная парой златогривых пони карета с маленькой принцессой — дочерью Валерия и Анастасии Тимофеевых. Стильный ретро-автомобиль с красоткой за рулем в сопровождении старшей сестренки и родителей — Натальи и Виктора Ждановых. А «Удачный урожай 2016» Виктории и Александра Корбаковых, которые оба являются стражами порядка, удивил всех очаровательными ягодками-близняшками. Местные жители и гости города присоединялись к шумному уличному шествию и радовались вместе со всеми участниками этого представления, поздравляя друг друга с замечательным семейным праздником.
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