В Псковской области семьи полицейских приняли участие в параде детских колясок, посвященном Дню семьи, любви и верности.

В городе Опочке этот праздник прошел очень ярко, шумно и весело. На площадь Советскую выехали оригинальные транспортные средства — прогулочные коляски с малышами. Они были украшены так, будто только что сошли со страниц волшебных сказок. Кого тут только не было! «Емеля на печи», «Царевна Лягушка», герои известных мультфильмов и даже целый поезд!