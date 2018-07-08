СМИ: силы безопасности Афганистана уничтожили ключевой опорный пункт ИГ

"Военная операция была начата 10 дней назад, в ходе нее были уничтожены 150 боевиков ИГ", — приводит телеканал заявление афганских сил. По его данным, ИГ из уничтоженного опорного пункта планировало совершение нападений в столице страны Кабуле и других частях республики. «У них [ИГ] здесь были учебные центры. На этом месте, где мы стоим, боевики ИГ пришли и обезглавили восемь сотрудников пограничной службы», — отметил в эфире TOLOnews представитель подразделения сил специального назначения армии Афганистана.

"По-прежнему три-четыре населенных пункта не зачищены от ИГ, большое число боевиков бежало на другую сторону «линии Дюранда» (де-факто афгано-пакистанская граница, не признаваемая Кабулом. — прим. ТАСС)", — указал командир местной полиции. Военная операция продолжается, поддержку афганской армии оказывает иностранная авиация, которая наносит удары по позициям боевиков.