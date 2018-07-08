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СМИ: силы безопасности Афганистана уничтожили ключевой опорный пункт ИГ
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СМИ: силы безопасности Афганистана уничтожили ключевой опорный пункт ИГ 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 8 июля. Силы безопасности Афганистана при поддержке иностранных военных уничтожили ключевой опорный пункт боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в уезде Хаска-Мина провинции Нангархар (на востоке страны). Об этом в воскресенье сообщил телеканал TOLOnews.
"Военная операция была начата 10 дней назад, в ходе нее были уничтожены 150 боевиков ИГ", — приводит телеканал заявление афганских сил. По его данным, ИГ из уничтоженного опорного пункта планировало совершение нападений в столице страны Кабуле и других частях республики. «У них [ИГ] здесь были учебные центры. На этом месте, где мы стоим, боевики ИГ пришли и обезглавили восемь сотрудников пограничной службы», — отметил в эфире TOLOnews представитель подразделения сил специального назначения армии Афганистана.
"По-прежнему три-четыре населенных пункта не зачищены от ИГ, большое число боевиков бежало на другую сторону «линии Дюранда» (де-факто афгано-пакистанская граница, не признаваемая Кабулом. — прим. ТАСС)", — указал командир местной полиции. Военная операция продолжается, поддержку афганской армии оказывает иностранная авиация, которая наносит удары по позициям боевиков.
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