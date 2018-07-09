Подразделение РЭБ соединения ЮВО подавило управление БЛА в ходе тренировок под Волгоградом

Учебные мероприятия проводилась как днем, так и в ночное время, в них приняли участие около 50 военнослужащих и было задействовано 10 единиц специальной техники.

В соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области , с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проведена тренировка по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.

В ходе тренировки военнослужащие отработали задачи обнаружения и перехвата управления разведывательных БЛА, летящих на высотах от 30 до 500 м, и передачи их данных на комплексы РЭБ.

Экипажи и расчеты подразделений РЭБ осуществили перехват и подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БЛА.

Тренировки проводилась как днем, так и в ночное время, в них приняли участие около 50 военнослужащих и было задействовано 10 единиц специальной техники.