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Подразделение РЭБ соединения ЮВО подавило управление БЛА в ходе тренировок под Волгоградом
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Подразделение РЭБ соединения ЮВО подавило управление БЛА в ходе тренировок под Волгоградом 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебные мероприятия проводилась как днем, так и в ночное время, в них приняли участие около 50 военнослужащих и было задействовано 10 единиц специальной техники.
В соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, с подразделением радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проведена тренировка по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника.
В ходе тренировки военнослужащие отработали задачи обнаружения и перехвата управления разведывательных БЛА, летящих на высотах от 30 до 500 м, и передачи их данных на комплексы РЭБ.
Экипажи и расчеты подразделений РЭБ осуществили перехват и подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БЛА.
Тренировки проводилась как днем, так и в ночное время, в них приняли участие около 50 военнослужащих и было задействовано 10 единиц специальной техники.
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