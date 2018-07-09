Военные в Приморье восстановили танк «Шерман» времен Великой Отечественной войны

"Военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа завершили восстановление американского среднего танка «Шерман» времен Великой Отечественной войны, поднятого со дна Баренцева моря. Танк был доставлен в Приморье 8 апреля самолетом военно— транспортной авиации Ил-76 ВКС России . За три месяца специалисты базы выполнили демонтаж узлов, агрегатов и механизмов танка, провели их дефектацию, отчистили труднодоступные участки корпуса от ила, грязи и ржавчины", — сообщил Воскресенский.

Он добавил, что военные заменили детали, которые пришли в негодность после 70 лет пребывания в агрессивной среде, на отечественные аналоги. Учитывая различия стандартов при заводской сборке советских и американских боевых машин того периода, самые большие трудности у специалистов вызывала работа с ходовой частью танка.

"12 июля, после завершения всего комплекса испытаний, боевая машина будет отправлена в город Хабаровск, где её планируется задействовать в торжественных мероприятиях, посвященных юбилею образования Восточного военного округа", — добавил Воскресенский.

В марте 1945 года американский транспорт-сухогруз «Томас Дональдсон» был торпедирован немецкой подлодкой у входа в Кольский залив. Груз транспорта, включавший в себя образцы авиационной и бронетехники, предназначавшейся для Советской армии, ушел на дно вместе с сухогрузом. Американское правительство поставляло в СССР танки «Шерман» начиная с 1942 года.