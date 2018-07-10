Российские военные восстановили танк, пролежавший на морском дне 73 года

В Приморье армейские специалисты завершили ремонт и реставрацию американского танка «Шерман» времен Великой Отечественной войны, поднятого со дна Баренцева моря. На все работы у инженеров и рабочих базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа ушло всего три месяца.

«За эти месяцы специалисты базы выполнили демонтаж узлов, агрегатов и механизмов танка, избавили их от дефектов, отчистили труднодоступные участки корпуса от ила, грязи и ржавчины. Военнослужащие нашли варианты замены деталей, пришедших в негодность после 70 лет пребывания в агрессивной среде, на сопоставимые отечественные аналоги. Учитывая различия стандартов при заводской сборке советских и американских боевых машин того периода, наибольшие трудности у специалистов вызывала работа с ходовой частью танка. Тем не менее, и эта сложная задача была полностью решена», — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Теперь танк полностью на ходу. И сможет даже участвовать в военных парадах.

Ранее «СП» писала, что на дно Баренцева моря этот танк попал в 1945 году. Тогда американское судно, перевозившее вооружения в СССР по программе ленд-лиза, в том числе и несколько танков класса «Шерман», было торпедировано немецкой подлодкой и затонуло.

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