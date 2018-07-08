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В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного состоялся ритуал увольнения в запас
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В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного состоялся ритуал увольнения в запас 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
За год военной службы операторами научной роты достигнуты значительные успехи в реализации поставленных перед ними научных задач по совершенствованию системы связи и автоматизации управления в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного состоялся ритуал увольнения в запас операторов научной роты, достигших установленного срока военной службы по призыву, и вручения офицерских погон тем, кто в дальнейшем решил связать свою жизнь с военной службой.
За год военной службы операторами научной роты достигнуты значительные успехи в реализации поставленных перед ними научных задач по совершенствованию системы связи и автоматизации управления в Вооруженных Силах Российской Федерации. В академии операторы широко привлекаются к такой форме научной работы, как анализ результатов проведения испытаний новых образцов вооружения, военной и специальной техники.
Также, личный состав активно принимает участие в работе научных конференций, форумов и выставок различного уровня, в том числе всероссийского и международного, осуществляя апробацию полученных научно-технических результатов и представляя свои научные достижения. По итогам работы в прошедшем году научная рота Военной академии связи вышла в финал конкурса «Центр управления» и заняла первое место в номинации «лучший специалист» среди операторов всех научных рот Министерства обороны Российской Федерации по количественным и качественным показателям в научно-исследовательской работе, а в ходе ежегодного Всероссийского фестиваля «Армия России» была поощрена Министром обороны Российской Федерации.
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