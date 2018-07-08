В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного состоялся ритуал увольнения в запас

За год военной службы операторами научной роты достигнуты значительные успехи в реализации поставленных перед ними научных задач по совершенствованию системы связи и автоматизации управления в Вооруженных Силах Российской Федерации

В Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного состоялся ритуал увольнения в запас операторов научной роты, достигших установленного срока военной службы по призыву, и вручения офицерских погон тем, кто в дальнейшем решил связать свою жизнь с военной службой.

За год военной службы операторами научной роты достигнуты значительные успехи в реализации поставленных перед ними научных задач по совершенствованию системы связи и автоматизации управления в Вооруженных Силах Российской Федерации. В академии операторы широко привлекаются к такой форме научной работы, как анализ результатов проведения испытаний новых образцов вооружения, военной и специальной техники.