Ударный беспилотник «Охотник» построили на заводе им. Чкалова 

Работы ведутся на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, который входит в ПАО «Сухой». Машина начнет испытательные полеты в 2018 году.
Ранее в июле генерал-майор Александр Новиков озвучил число беспилотников, которые находятся на вооружении российской армии — более 1,9 тысячи. Он отметил, что в Вооруженных силах России сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации.
На сегодняшний день части соединения беспилотной авиации созданы в каждом из военных округов России. Кроме того, для применения высокоточного оружия только в Сирии дроны налетали 140 тысяч часов за 23 тысячи вылетов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Ударный беспилотник „Охотник“ начнет полеты в России до конца года».
На заводе им. Чкалова в Новосибирске также производится гроза воздушного пространства — истребители-бомбардировщики Су-34. Ранее специалисты завода рассказали, как собирают и тестируют боевые машины.