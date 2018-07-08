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Ударный беспилотник «Охотник» построили на заводе им. Чкалова
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Ударный беспилотник «Охотник» построили на заводе им. Чкалова 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Работы ведутся на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, который входит в ПАО «Сухой». Машина начнет испытательные полеты в 2018 году.
Ранее в июле генерал-майор Александр Новиков озвучил число беспилотников, которые находятся на вооружении российской армии — более 1,9 тысячи. Он отметил, что в Вооруженных силах России сформированы воинские части и подразделения беспилотной авиации.
На сегодняшний день части соединения беспилотной авиации созданы в каждом из военных округов России. Кроме того, для применения высокоточного оружия только в Сирии дроны налетали 140 тысяч часов за 23 тысячи вылетов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Ударный беспилотник „Охотник“ начнет полеты в России до конца года».
На заводе им. Чкалова в Новосибирске также производится гроза воздушного пространства — истребители-бомбардировщики Су-34. Ранее специалисты завода рассказали, как собирают и тестируют боевые машины.
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