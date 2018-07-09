Свердловская область и Татарстан намерены увеличить товарооборот в 1,5 раза за два года

"Сегодня мы наметили с Татарстаном краткосрочный план, который рассчитан на два года. Планируем увеличить наш товарооборот за два года в 1,5 раза", — сказал Куйвашев.

Он добавил, что за предыдущие два года работы товарооборот между регионами вырос в 1,3 раза.