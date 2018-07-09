Ещё
Свердловская область и Татарстан намерены увеличить товарооборот в 1,5 раза за два года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Свердловская область и Татарстан намерены увеличить товарооборот в 1,5 раза за два года 

ТАСС 2 часа назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской области и Республики Татарстан намерены за два года увеличить товарооборот между регионами в 1,5 раза. Соответствующее соглашение подписано в понедельник на международной промышленной выставке «Иннопром», сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Сегодня мы наметили с Татарстаном краткосрочный план, который рассчитан на два года. Планируем увеличить наш товарооборот за два года в 1,5 раза", — сказал Куйвашев.
Он добавил, что за предыдущие два года работы товарооборот между регионами вырос в 1,3 раза.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема — «Цифровое производство». Организатор выставки — Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс— центра.
ТАСС: последние новости
Фирма Ильюшина планирует освоить печать деталей для Ил-112В на 3D-принтере Пентагон назвал обычным проход двух кораблей ВМС США через Тайваньский пролив Первый ветропарк появится в Ростовской области в конце 2019 года
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Анапе запретили купаться25
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР101
Грузинский пастух убил американских туристов188
Россияне отказываются от свечей и икон106
Правительство отказалось тратиться на лечение рака64
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:28
Россияне отказываются от свечей и икон
Личный счет
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
02:26
Украина впервые отказалась от детского Евровидения
Украина В мире
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение