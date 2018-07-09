В Омске снова сбили байкера

К счастью, мужчина остался жив, врачи оказали ему необходимую помощь и госпитализировали. Авария произошла вчера, 8 июля, на улице Суворова. Участниками ДТП стали автомобиль Subary Forester и мотоцикл Yamaha.

Очевидцы рассказывают, что иномарка врезалась в байк. Его водитель получил травмы, на место приехали врачи скорой помощи. Они госпитализировали мужчину, однако его жизни ничего не угрожает. Он уже вышел с омичами на связь в соцсетях и рассказал, что у него перелом лучевой кости.

Видеозапись с места ДТП омичи опубликовали в популярной среди горожан группе во «ВКонтакте».

Напомним, что за летний сезон произошло уже несколько аварий с участием байкеров. На прошлой неделе в ДТП на проспекте Мира спасти мотоиклиста не удалось.