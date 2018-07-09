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В Омске снова сбили байкера
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В Омске снова сбили байкера 

Омск Здесь 7 часов назад
Фото: Омск Здесь
К счастью, мужчина остался жив, врачи оказали ему необходимую помощь и госпитализировали. Авария произошла вчера, 8 июля, на улице Суворова. Участниками ДТП стали автомобиль Subary Forester и мотоцикл Yamaha.
Очевидцы рассказывают, что иномарка врезалась в байк. Его водитель получил травмы, на место приехали врачи скорой помощи. Они госпитализировали мужчину, однако его жизни ничего не угрожает. Он уже вышел с омичами на связь в соцсетях и рассказал, что у него перелом лучевой кости.
Видеозапись с места ДТП омичи опубликовали в популярной среди горожан группе во «ВКонтакте».
Напомним, что за летний сезон произошло уже несколько аварий с участием байкеров. На прошлой неделе в ДТП на проспекте Мира спасти мотоиклиста не удалось.
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