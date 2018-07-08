В Госдуме ждут отмену санкций в ближайшее время

«На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно… Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США , что взаимодействовать с Россией необходимо», — заявил Чепа.

По его мнению, полной отмены или хотя бы значительного сокращения антироссийских санкций стоит ждать в ближайшее время, пишет RT.