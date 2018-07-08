В Госдуме ждут отмену санкций в ближайшее время 

Ожидания американской стороны от антироссийских санкций не оправдались. Россия, несмотря на ограничительные меры, продолжает развиваться, а страны, которые ввели против Москвы санкции, навредили сами себе. Такое мнение высказал в беседе с журналистами зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.
«На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно… Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо», — заявил Чепа.
По его мнению, полной отмены или хотя бы значительного сокращения антироссийских санкций стоит ждать в ближайшее время, пишет RT.
Ранее посетивший Россию американский сенатор Рон Джонсон заявил, что введенные против Москвы санкции не работают.