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В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о неэффективности санкций против России
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В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о неэффективности санкций против России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа дал комментарий по поводу слов посетившего Россию сенатора США Рона Джонсона, заявившего о неэффективности антироссийских санкций. Об этом сообщает RT.
По словам Чепы, ожидания американской стороны от санкций в отношении России не оправдались, так как страна продолжает развиваться. При этом заявления, поступающие из разных стран свидетельствуют о том, что такие ограничения наносят вред.
"На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно… Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо, поскольку невозможно решить некоторые вопросы в мире без ее участия", — сказал Чепа.
Он добавил, что не следует в ближайшее время ожидать полной отмены ограничительных мер.
"Америка будет пытаться получить какие-то рычаги, чтобы ссылаться на них для ведения своей внешнеполитической деятельности, для определенного политического и экономического шантажа", — заявил Чепа.
Он допустил, что скоро санкции против российской стороны начнут сокращаться.
Ранее американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что санкции США против России не работают.
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