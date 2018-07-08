В Госдуме отреагировали на слова сенатора США о неэффективности санкций против России

По словам Чепы, ожидания американской стороны от санкций в отношении России не оправдались, так как страна продолжает развиваться. При этом заявления, поступающие из разных стран свидетельствуют о том, что такие ограничения наносят вред.

"На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно… Поэтому, наверное, слышатся голоса и в США, что взаимодействовать с Россией необходимо, поскольку невозможно решить некоторые вопросы в мире без ее участия", — сказал Чепа.

Он добавил, что не следует в ближайшее время ожидать полной отмены ограничительных мер.

"Америка будет пытаться получить какие-то рычаги, чтобы ссылаться на них для ведения своей внешнеполитической деятельности, для определенного политического и экономического шантажа", — заявил Чепа.

Он допустил, что скоро санкции против российской стороны начнут сокращаться.

Ранее американский сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что санкции США против России не работают.