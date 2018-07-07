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Российские военные продолжают восстанавливать сирийские школы
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Российские военные продолжают восстанавливать сирийские школы 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Россияне привезли в пострадавшие районы стройматериалы, продовольствие и строительную технику.
Российские военные доставили в Сирию строительные материалы для ремонта школ, разрушенных боевиками.
Ремонтные работы здесь должны закончиться к началу учебного года. Однако школьники уже заполнили кабинеты, чтобы наверстать упущенное. Основной упор делается на точные науки и русский язык. По словам учеников, после школы они хотят поступить в российские университеты, а затем вернуться на родину и помогать восстанавливать мирную жизнь в стране.
Такие гуманитарные акции уже стали постоянными. Колонны грузовиков с гуманитарной помощью из России практически нескончаемым потоком развозят из порта Тартус строительные материалы по сирийским городам.
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