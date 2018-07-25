В Самаре пропали два несовершеннолетних подростка

К поискам подключились волонтеры

Самарской области объявили в розыск двух несовершеннолетних местных жителей. Об этом сообщили представители добровольного поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Фотографии пропавших детей

— Олеся Ярченко и Дмитрий Куликов ушли из дома во вторник, 24 июля, — рассказали волонтеры.

Особые приметы пропавших: Олесе 17 лет, рост 160 см, среднее телосложение, темно-каштановые волосы ниже плеч, темно-карие глаза. Девочка была одета в светло-зеленую кофту, синие леггинсы и красные кроссовки.

Даниилу 15 лет, его рост — 180 см, среднее телосложение, черные волосы, темно-карие глаза. Был одет в черную футболку, темно-синий свитер, светло-серые спортивные брюки и светло-коричневые кроссовки.