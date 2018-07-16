Председатель спасотряда «Лиза Алерт» прокомменитровал инициативу Яровой

Вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, согласно которому должен упроститься и ускориться поиск заблудившихся, похищенных или попавших в другую сложную ситуацию несовершеннолетних с помощью системы геолокации на их мобильных телефонах и других устройствах.

Так, предлагается, что это можно будет делать, оперативно уведомив суд, после получения письменного согласия родителей ребенка и, если это необходимо, лица, на имя которого зарегистрирована сим-карта.

По словам председателя спасательного отряда «Лиза Алерт», много лет занимающегося поиском пропавших людей, в том числе и детей, эта мера хорошая, но недостаточная.

Как рассказал Сергеев , удивительно, что инициатива касается только поиска несовершеннолетних. По его словам, например, в период грибного сезона теряется огромное количество людей всех возрастов.