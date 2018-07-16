Председатель спасотряда «Лиза Алерт» прокомменитровал инициативу Яровой 

Вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая внесла в Госдуму законопроект, согласно которому должен упроститься и ускориться поиск заблудившихся, похищенных или попавших в другую сложную ситуацию несовершеннолетних с помощью системы геолокации на их мобильных телефонах и других устройствах.
Так, предлагается, что это можно будет делать, оперативно уведомив суд, после получения письменного согласия родителей ребенка и, если это необходимо, лица, на имя которого зарегистрирована сим-карта.
По словам председателя спасательного отряда «Лиза Алерт», много лет занимающегося поиском пропавших людей, в том числе и детей, эта мера хорошая, но недостаточная.
Как рассказал Сергеев, удивительно, что инициатива касается только поиска несовершеннолетних. По его словам, например, в период грибного сезона теряется огромное количество людей всех возрастов.
Кроме законодательной инициативы, которая, безусловно необходима, важно, чтобы происходило движение и в техническом направлении поиска. Так, по мнению Григория Сергеева, это можно делать с использованием стандарта связи GSM, который предполагает возможность определения местоположения гаджета, в который вставлена сим-карта. Дело в том, что люди, которые потерялись, например, в лесу, могут не иметь с собой смартфона, а пользоваться кнопочным мобильным, в котором геометку, как известно, поставить невозможно. К сожалению, по словам спасателя, не все мобильные операторы, работающие на территории РФ в стандарте GSM, в настоящее время могут предоставить возможность поиска.