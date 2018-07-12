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Девушку в розовых балетках нашли после недели поисков
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Девушку в розовых балетках нашли после недели поисков 

ngs.ru 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, что пропавшая 16-летняя Ксению Или нашлась. Девушка ушла из дома 3 июля в Калининском районе Новосибирска.
По словам руководителя инфогруппы поискового отряда Алеся Яблонских, сегодня девушку нашли сотрудники полиции.
«Сейчас ее уже привезли домой, насколько мне известно. Мы выставили пост после того как она встретилась с мамой», — рассказала Алеся Яблонских.
За день до исчезновения Ксении, в Сочи пропал другой новосибирец — подросток вместе с туристической группой спускаляся с горы Фишт.
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