Девушку в розовых балетках нашли после недели поисков

Новосибирские добровольцы из поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали о том, что пропавшая 16-летняя Ксению Или нашлась. Девушка ушла из дома 3 июля в Калининском районе Новосибирска

По словам руководителя инфогруппы поискового отряда Алеся Яблонских, сегодня девушку нашли сотрудники полиции.

«Сейчас ее уже привезли домой, насколько мне известно. Мы выставили пост после того как она встретилась с мамой», — рассказала Алеся Яблонских.