Свой Лионель: в Оренбурге за неделю родились 174 малыша

70 малышей стали в семьях первыми детьми, 67— вторыми, 24— третьими, 4-четвертыми, 2–пятыми и 2 -шестыми.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Иванами, Артемами, Михаилами, Дмитриями, Екатеринами, Александрами, Дарьями, Аленами.

АиФ-Оренбург: последние новости

В Саракташе и в Орске побывал праправнук императора Александра III

Честная конкуренция. В Оренбуржье нет сфер только для госкомпаний

МТС и Ericsson прокачали болельщиков и устроили соревнование на сети 5G