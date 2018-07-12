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Свой Лионель: в Оренбурге за неделю родились 174 малыша
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Свой Лионель: в Оренбурге за неделю родились 174 малыша 

АиФ-Оренбург 9 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге за неделю, 5 по 11 июля, родились 91 мальчик и 83 девочки, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Яков, Савелий, Аркадий, Филипп, Платон, Яна, Антонина, Майя, Аксиния, Грета, Эрика, Зара. Также одного новорожденного мальчика назвали Лионелем, скорее всего, в честь знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Иванами, Артемами, Михаилами, Дмитриями, Екатеринами, Александрами, Дарьями, Аленами.
70 малышей стали в семьях первыми детьми, 67— вторыми, 24— третьими, 4-четвертыми, 2–пятыми и 2 -шестыми.
109 влюбленных пар заключили законный брак, в том числе с гражданами Казахстана, Узбекистана, Германии, Молдовы. К сожалению, 54 семьи официально распались. 10 оренбуржцев сменили имена.
Кстати, Лионель Месси считается лучший бомбардир в истории сборной Аргентины и одним из лучших футболистов современности. Однако он не смог спасти свою сборную от проигрыша команде Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018, который проходит в России.
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