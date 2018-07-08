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В Воронеже отметили 75-ю годовщину создания 20-й гвардейской армии
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В Воронеже отметили 75-ю годовщину создания 20-й гвардейской армии 

ТК «Звезда» 12 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время масштабных учений, посвященных юбилею, были продемонстрированы новейшие образцы военной техники.
Масштабными учениями в Воронежской области отметили 75-ю годовщину создания 20-й гвардейской армии, одного из самых крупных воинских соединений вооруженных сил страны.
Поздравить солдат и офицеров армии прилетел в Воронеж Владимир Шаманов, в прошлом — офицер-десантник, сегодня — депутат Государственной Думы. Шаманов отметил героизм солдат и офицеров только что созданной армии в 1943 году, в деле разгрома немецко-фашистских войск.
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