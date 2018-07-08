В Воронеже отметили 75-ю годовщину создания 20-й гвардейской армии

Во время масштабных учений, посвященных юбилею, были продемонстрированы новейшие образцы военной техники.

Масштабными учениями в Воронежской области отметили 75-ю годовщину создания 20-й гвардейской армии, одного из самых крупных воинских соединений вооруженных сил страны.