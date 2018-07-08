В июне информационно-агитационные акции в ВВО посетили более 50 тысяч человек

Акции посетили более 50 тыс. жителей Дальнего Востока. На территории Восточного военного округа в минувшем месяце состоялось 17 информационно-агитационных акций по популяризации военной службы по контракту. Одними из значимых стали мероприятия, проведенные в ходе празднования Дня основания городов Благовещенск и Белогорск, Дня Российской Федерации , а также военно-патриотического мероприятия «Гонка Героев» на полигоне «Анастасьевский» под Хабаровском Акции посетили более 50 тыс. жителей Дальнего Востока. В ходе них заинтересованность в военной службе по контракту проявили более 4 тыс. молодых людей, а порядка 200 подали заявления о желании пройти военную службу по контракту в войсках Восточного военного округа.