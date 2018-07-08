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В Турции уволили еще 18,6 тысячи госслужащих
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В Турции уволили еще 18,6 тысячи госслужащих 

РИА Новости 52 минуты назад
Еще 18,6 тыс. госслужащих уволены в Турции после попытки переворота, из них более 6 тыс. военных и почти 9 тыс. сотрудников сил безопасности — официально
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