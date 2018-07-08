Ещё
Срочно: Афганский солдат застрелил американского военнослужащего — источник в коалиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

Срочно: Афганский солдат застрелил американского военнослужащего — источник в коалиции 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Кабул, 8 июля /Синьхуа/ — В субботу один американский
военнослужащий погиб, еще двое получили ранения после того, как  афганский солдат направил свое оружие против коалиционных сил в  Афганистане. Об этом сообщили в коалиции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
ВВС Украины получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26КПА Эксклюзив: Форум китайско-арабского сотрудничества является крайне практичным механизмом взаимодействия -- А. Мессахель Строительство северного отрезка восточного маршрута китайско-российского газопровода завершено на 51 проц.
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло12
Савченко избили в Киеве26
В московском метро произошло самоубийство91
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
Американский сенатор приехал в Россию и задумался135
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение