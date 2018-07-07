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Хорватия сравняла счет
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Хорватия сравняла счет 

Newsroom24 12 часов назад
Фото: Newsroom24
Хорватия сравняла счет в матче 1/4 финала ЧМ1018.
Забил хорватский футболист Андрей Крамарич.
Счет матча 1:1
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