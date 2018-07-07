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Большинство командиров НВФ в Дэръа перешли на сторону правительства
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Большинство командиров НВФ в Дэръа перешли на сторону правительства 

РИА Новости 13 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Большинство командиров незаконных вооружённых формирований (НВФ) в сирийской провинции Дэръа прекратили вооруженное сопротивление и перешли на сторону правительства, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Алексей Цыганков.
"Завершается процесс урегулирования вооруженного противостояния правительственных сил и представителей вооруженной оппозиции", — сказал он.
По словам Цыганкова, в результате успешно проведенных переговоров «большая часть командиров незаконных вооружённых формирований в провинции Дэръа приняла решение о прекращении вооруженного сопротивления и переходе на сторону сирийского правительства».
"В соответствии с достигнутыми договоренностями незаконными вооруженными формированиями сдано большое количество оружия и боеприпасов, в том числе два танка и одна боевая машина пехоты", — добавил представитель центра.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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