СМИ: сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу в провинции Хомс

ТАСС , 8 июля. Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс . Об этом сообщило в воскресенье вечером агентство SANA.

По его данным, в результате атаки нет погибших или раненых. Нанесен лишь материальный ущерб.