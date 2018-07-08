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СМИ: сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу в провинции Хомс
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СМИ: сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу в провинции Хомс 

ТАСС 13 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 8 июля. Сирийские силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе в провинции Хомс. Об этом сообщило в воскресенье вечером агентство SANA.
По его данным, в результате атаки нет погибших или раненых. Нанесен лишь материальный ущерб.
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