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СМИ: В Афганистане погиб военный США
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СМИ: В Афганистане погиб военный США 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
ТАСС, 8 июля. По меньшей мере один военнослужащий США был убит, два других получили ранения в результате нападения на юге Афганистана в субботу. Об этом со ссылкой на заявление миссии НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support) сообщил в воскресенье телеканал TOLOnews.
"Раненые военнослужащие находятся в стабильном состоянии, в настоящее время проходят лечение, — указывается в заявлении. — Инцидент расследуется. В соответствии с политикой министерства обороны США личность убитого в бою военнослужащего сутки будет сохраняться в тайне до завершения процедуры уведомления ближайших родственников".
Никаких подробностей происшествия, в том числе места, где произошел инцидент, не сообщается. «Дополнительная информация будет опубликована по мере необходимости», — указывается в сообщении миссии.
В Афганистане дислоцированы 15,5 тыс. американских солдат, помощь которым оказывают примерно 7,5 тыс. военнослужащих из стран НАТО и других государств-партнеров.
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