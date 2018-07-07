Брюссель стал центром антинатовского движения

Еще недавно какая-то немыслимая тема — то, как в каком двусмысленном положении оказалась сейчас Европа, в канун предстоящего европейского турне президента США . Трампа с трепетом ждут даже и союзники по НАТО . У Трампа к ним масса претензий. Но это никак не оправдывает Трампа в глазах тех, кто против НАТО как таковой. Они уже породили какое напряжение на улицах.

Антинатовское шествие уверенно движется по центральным улицам Брюсселя . Противники Альянса съехались в Бельгию и из Европы, и из США.

"Мы протестуем против вмешательства НАТО в дела других государств, особенно по вопросу ядерного оружия", — говорит Энн Солентрап, член движения Peace Works.

Акция — это ещt и броское политическое шоу. НАТО сравнивают с осьминогом, опутавшим Pемлю. Картонные ракеты только добавляют зрелищности.

Эта манифестация — пример того, насколько неоднозначно воспринимается НАТО в Старом свете. Риторика генералов все чаще раздражает европейцев. А аргументы Североатлантического альянса об угрозах Москвы больше не работают.

И не только в политике дело. Североатлантический альянс стал слишком дорого обходиться.

"Мы протестуем против НАТО, этой машины войны. Мы требуем изменить политику и от наших правительств. Они могут выйти из НАТО, могут отказаться увеличивать свой военный бюджет на 2%, как того требует НАТО", — призывают собравшиеся.

Французские делегаты явно помнят, как при генерале Де Голле Пятая Республика вышла из военной структуры Альянса. «Мы выступаем против того, что Франция является членом НАТО. Мы хотим новую систему коллективной безопасности вместе с Россией , но не против нее», — отмечают они.

Из политических персонажей особенно раздражает Трамп, его заявлениям здесь явно не доверяют.

"Он представляет войну, он распространяет войну. Он несет ужас и насилие всему миру. А мы — за мир, за солидарность, против войны и защиты интересов транснациональных корпораций", — говорят митингующие.

В колонне идет и делегация от Украины . Это те, мнение которых в Киеве сегодня явно не ко двору.

"Если они возьмут Украину в НАТО, то не избежать Третьей мировой. Мы видим заявления украинских политиков, Петра Порошенко , — сказал украинский правозащитник. — Все, что делает Порошенко, представляет интересы Америки — больше ничего".

Конечно, громкая многотысячная акция вряд ли изменит политику Альянса. А вот участникам предстоящего саммита НАТО настроение испортит наверняка.