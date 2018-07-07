Ещё
Названы условия для пересмотра «закона Димы Яковлева»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы условия для пересмотра «закона Димы Яковлева» 

BFM.RU 14 часов назад
Россия готова внести «корректирующие» поправки в документ, если в США будет создан контрольный орган в сфере опеки над детьми из России, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Такое заявление он сделал после встречи делегаций России и США на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине.
«Мы им сказали, мы не сдерживали. 20 лет — 61 тысяча (детей усыновлены). Но гибнут дети. Они поняли, мы им ответили. Они закрылись после того, как мы им четко сказали, что, ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в «закон Димы Яковлева». Пока у вас нет контролирующей инстанции, говорить не о чем», — заявил Слуцкий.
Закон, запрещающий усыновление российских детей американцами вступил в силу с начала 2013 года. Эти меры включены в российский ответ на американский «Акт Магнитского». Российский закон получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США. Закон запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление или удочерение гражданам США, также запрещена деятельность на территории России органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление американцам.
BFM.RU: последние новости
Британские СМИ ищут финансовые связи крупнейшего жертвователя на выход из ЕС с Россией «С русскими у нас медовый месяц»: канадская журналистка рассказала о ЧМ-2018 в России Российская полиция выявила группу иностранных карманников во время ЧМ
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду17
Савченко избили в Киеве58
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»79
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло22
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение