Названы условия для пересмотра «закона Димы Яковлева»

«Мы им сказали, мы не сдерживали. 20 лет — 61 тысяча (детей усыновлены). Но гибнут дети. Они поняли, мы им ответили. Они закрылись после того, как мы им четко сказали, что, ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в «закон Димы Яковлева ». Пока у вас нет контролирующей инстанции, говорить не о чем», — заявил Слуцкий.

Закон, запрещающий усыновление российских детей американцами вступил в силу с начала 2013 года. Эти меры включены в российский ответ на американский «Акт Магнитского». Российский закон получил неофициальное название «закон Димы Яковлева» в память о российском мальчике, трагически погибшем в приемной семье в США. Закон запрещает передачу детей, являющихся гражданами РФ, на усыновление или удочерение гражданам США, также запрещена деятельность на территории России органов и организаций в целях подбора и передачи российских детей на усыновление американцам.