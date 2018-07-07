Слуцкий: Дума обсудит закон Димы Яковлева, если США вернут контроль над приемными детьми 

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Госдума готова вновь обсудить закон Димы Яковлева в случае возврата контроля над усыновленными в США детьми из РФ. Об этом заявил журналистам в субботу председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США на полях летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине.
"Они подняли эту тему, но мы им четко ответили: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти, и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в закон Димы Яковлева", — сказал Слуцкий. «Пока у них нет контролирующей инстанции, говорить не о чем», — предупредил он.