Слуцкий: Дума обсудит закон Димы Яковлева, если США вернут контроль над приемными детьми

"Они подняли эту тему, но мы им четко ответили: ребята, вводите контрольный орган в систему исполнительной власти, и тогда мы сможем реально вернуться к обсуждению ситуации и, может быть, внести какие-то корректирующие поправки в закон Димы Яковлева", — сказал Слуцкий. «Пока у них нет контролирующей инстанции, говорить не о чем», — предупредил он.