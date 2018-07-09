В Омской области дорожники «заасфальтировали» поле

Омской области рабочие, сделав дорогу к селу Новое село Калачинского района на трассе Калачинск — Великорусское — Иртыш, остатки асфальта свалили в поле в километре от трассы и утрамбовали. Об этом сообщил житель села в группе в соцсетях.

Выяснилось, что в тот день в поле вывалили около 1,5-2 тонн асфальтовой смеси. При этом пользователи возмущаются, ведь такого количества асфальта хватило бы, чтобы залатать ямы на всей трассе. Обстоятельства случившегося пояснил глава Калачинского района Фридрих Мецлер

"Выяснилось, что после того как объем работ на этом участке был окончен, вечером, 6 июля, в последний рейс водитель грузовика — рабочий компании-субподрядчика ДРСУ-6 — вывалил асфальт в поле, хотя мастер его отправил на асфальтобетонный завод. По технологии, конечно, он должен был везти остаток обратно, чтобы сдать его на переработку", — пояснил Мецлер «Новому Омску».

По словам чиновника, сейчас виновник пишет объяснительную. К субподрядчику ДРСУ N 6 примут меры, а организация, в свою очередь, накажет водителя. После сообщения в соцсетях и в СМИ в субботу, 7 июля, асфальт с поля убрали.