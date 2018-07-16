Экономика Мордовии может вырасти до рекордных показателей благодаря ЧМ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл — РИА Новости . Рост экономики Мордовии в 2018 году благодаря чемпионату мира по футболу может составить рекордные 7-9%, сообщила пресс-служба правительства республики со ссылкой на министра экономики — первого зампреда правительства Владимира Мазова

"По нашим прогнозам, исходя из тренда последних 5 лет, в течение которых шла подготовка к ЧМ, экономика республики будет в следующие 5 лет ежегодно расти на 5-6%. А всего за последние 5 лет общий рост ВРП региона составил порядка 23-25%. В 2018 году рост экономики Мордовии благодаря чемпионату мира по футболу станет рекордным и может составить от 7 до 9%", — приводит пресс-служба высказывание Мазова.

Отмечается, что в 2018 году объем инвестиций в экономику Мордовии составит около 65 миллиардов рублей. Мордовия развивает внешнеэкономические отношения с 80 странами мира. Подписано около 15 соглашений с Китаем Ираном , Африкой и государствами Европы. Сотрудничество ведется в сферах вагоностроения, полупроводников, освещения, фармацевтики.