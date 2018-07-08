Толстой пригласил парламентариев США посетить Россию

"Я очень надеюсь, что сегодняшний диалог — это еще один небольшой вклад в копилку нашего взаимного доверия", — сказал Толстой.

Он также добавил, что пригласил парламентариев США в Россию, чтобы они могли «своими глазами увидеть, что происходит».

По его словам, это поможет конгрессменам и сенаторам США не принимать решения «основанные на газетных клише и фейк-ньюс».