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Толстой пригласил парламентариев США посетить Россию
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Толстой пригласил парламентариев США посетить Россию 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: ТАСС
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что на встрече с конгрессменами и сенаторами США на полях ПА ОБСЕ в Берлине пригласил их посетить Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Я очень надеюсь, что сегодняшний диалог — это еще один небольшой вклад в копилку нашего взаимного доверия", — сказал Толстой.
Он также добавил, что пригласил парламентариев США в Россию, чтобы они могли «своими глазами увидеть, что происходит».
По его словам, это поможет конгрессменам и сенаторам США не принимать решения «основанные на газетных клише и фейк-ньюс».
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций.
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