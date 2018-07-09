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Китай призвал США не подрывать стабильность в районе Тайваньского пролива
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Китай призвал США не подрывать стабильность в районе Тайваньского пролива 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ПЕКИН, 9 июл — РИА Новости. Китай призывает США не подрывать двусторонние отношения и стабильность в районе Тайваньского пролива, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Телеканал Channel News Asia со ссылкой на министерство национальной обороны Тайваня сообщил в субботу, что два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что США рассматривают возможность отправки военного судна через Тайваньский пролив, по данным СМИ, это может еще сильнее обострить отношения Пекина и Вашингтона.
"Мы должны подчеркнуть, что соблюдение территориальной целостности и суверенитета является важнейшим вопросом в отношениях Китая и США, мы призываем Вашингтон действовать в соответствии с положениями трех китайско-американских совместных коммюнике, не подрывать отношения двух государств, мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива", — сказала дипломат на брифинге.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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