Китай призвал США не подрывать стабильность в районе Тайваньского пролива

Телеканал Channel News Asia со ссылкой на министерство национальной обороны Тайваня сообщил в субботу, что два военных корабля США прошли через Тайваньский пролив. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что США рассматривают возможность отправки военного судна через Тайваньский пролив, по данным СМИ, это может еще сильнее обострить отношения Пекина и Вашингтона.

"Мы должны подчеркнуть, что соблюдение территориальной целостности и суверенитета является важнейшим вопросом в отношениях Китая и США, мы призываем Вашингтон действовать в соответствии с положениями трех китайско-американских совместных коммюнике, не подрывать отношения двух государств, мир и стабильность по обе стороны Тайваньского пролива", — сказала дипломат на брифинге.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.