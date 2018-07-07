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Армия Сирии взяла под контроль дорогу до границы Иордании
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Армия Сирии взяла под контроль дорогу до границы Иордании 

Парламентская газета 16 часов назад
Фото: Парламентская газета
Сирийская Арабская Армия взяла под контроль всю трассу Дамаск — Амман до пограничного перехода «Насиб» на границе с Иорданией, сообщает РИА «Новости».
«Сирийская армия выставляет военные посты на всей протяженности трассы Дамаск — Амман. После того как поселения Насиб и Ум-аль-Мийзан присоединились к примирению, бульдозеры приступили к расчистке заградительных сооружений на трассе», — рассказал собеседник агентства.
Днем ранее «Парламентская газета» сообщала, что сирийские правительственные войска заняли основной пограничный переход «Насиб» на границе с Иорданией и подняли там сирийский флаг. При этом сирийская армия прошла вдоль границы без боя почти двадцать километров.
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