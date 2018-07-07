Армия Сирии взяла под контроль дорогу до границы Иордании

«Сирийская армия выставляет военные посты на всей протяженности трассы Дамаск — Амман. После того как поселения Насиб и Ум-аль-Мийзан присоединились к примирению, бульдозеры приступили к расчистке заградительных сооружений на трассе», — рассказал собеседник агентства.