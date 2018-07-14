Президент Татарстана подписал план по сотрудничеству с Курганской областью 

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал план мероприятий для реализации соглашения с Курганской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Взаимный товарооборот регионов составляет 1,2 млрд рублей.
Татарстан поставляет грузовые и легковые автомобили, стекло, продукты питания, тракторы, шины, трубы, моющие средства и другую продукцию.
Из Курганской области регион получает муку, машины для коммунального хозяйства, лекарства, медицинские изделия, автобусы, комбикорма.
Ранее Nation News сообщало, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провёл встречу с мэром народного правительства китайского города Чунцин Лянчжи Таном.