Новую полосу с авиафинишерами построят в Ейске для тренировок палубной авиации

МОСКВА , 7 июля. / ТАСС /. Новую взлетно-посадочную полосу с авиафинишерами до конца 2018 года построят в Ейске для тренировок палубной авиации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ

"На территории аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами. Она будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены", — сказали в ведомстве. Там уточнили, что «строительство новых объектов аэродрома морской авиации в Южном военном округе завершится до конца 2018 года».