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Новую полосу с авиафинишерами построят в Ейске для тренировок палубной авиации
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Новую полосу с авиафинишерами построят в Ейске для тренировок палубной авиации 

ТАСС 7 июля 2018
Фото: ВК Пресс
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Новую взлетно-посадочную полосу с авиафинишерами до конца 2018 года построят в Ейске для тренировок палубной авиации, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"На территории аэродрома будет построена новая взлетно-посадочная полоса с аэрофинишерами. Она будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены", — сказали в ведомстве. Там уточнили, что «строительство новых объектов аэродрома морской авиации в Южном военном округе завершится до конца 2018 года».
Ход строительства проверил в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, добавили в министерстве. Цаликов также проинспектировал завершение строительства объектов учебного центра военной полиции во Владикавказе. Кроме того, во Владикавказе замминистра посетил Северо-Кавказское суворовское военное училище, где встретился с начальником регионального штаба «Юнармии» по Северной Осетии-Алании.
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