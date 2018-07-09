Ещё
На аэродроме морской авиации в Ейске появится новая взлетно-посадочная полоса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На аэродроме морской авиации в Ейске появится новая взлетно-посадочная полоса 

ТК «Звезда» 17 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Руслан Цаликов проверил завершение строительства объектов Южного военного округа.
Заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов посетил строящиеся объекты в Краснодарском крае, Северной Осетии и Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В Ейске завершается строительство новой взлетно-посадочной полосы для аэродрома морской авиации. ВПП оборудуют аэрофинишерами. Она будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены.
Также успешно близятся к финишу оборудование порта базирования судов Каспийской флотилии, который вскоре обретет новый современный облик, и работы по модернизации учебного центра военной полиции во Владикавказе.
Решения о совершенствовании инфраструктуры Южного военного округа было принято в ходе коллегии Минобороны РФ в августе прошлого года.
ТК «Звезда»: последние новости
В Петербурге стритрейсер сбил насмерть старейшего педагога Мариинского театра Более 3,5 тысяч военнослужащих российской базы в Таджикистане подняты по тревоге в рамках тактического учения Военнослужащие подразделения РХБЗ Восточного военного округа в Забайкальском крае приступили к освоению новых ТОС «Солнцепек»
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза304
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги45
В России отреагировали на уход Джонсона114
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»86
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев246
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение