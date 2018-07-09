На аэродроме морской авиации в Ейске появится новая взлетно-посадочная полоса 

Руслан Цаликов проверил завершение строительства объектов Южного военного округа.
Заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов посетил строящиеся объекты в Краснодарском крае, Северной Осетии и Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
В Ейске завершается строительство новой взлетно-посадочной полосы для аэродрома морской авиации. ВПП оборудуют аэрофинишерами. Она будет представлять собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. Все бетонные работы уже выполнены.
Также успешно близятся к финишу оборудование порта базирования судов Каспийской флотилии, который вскоре обретет новый современный облик, и работы по модернизации учебного центра военной полиции во Владикавказе.
Решения о совершенствовании инфраструктуры Южного военного округа было принято в ходе коллегии Минобороны РФ в августе прошлого года.