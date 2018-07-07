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Премьер госсовета Китая похвалил ЕС за позицию по торговле
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Премьер госсовета Китая похвалил ЕС за позицию по торговле 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Reuters
Премьер госсовета КНР Ли Кэцян похвалил Евросоюз за поддержку свободной международной торговли. Об этом он заявил на саммите 16+1" в болгарской Софии, в котором участвуют страны Центральной и Восточной Европы, а также Китай, передает Associated Press.
Ли назвал ЕС «незаменимой силой», которая помогает сохранять «мир, стабильность и процветание».
"Мы должны придерживаться многостороннего подхода [в торговле], мы должны придерживаться свободной торговли… и работать вместе, чтобы предотвратить замедление темпов восстановления мировой экономики", — сказал премьер госсовета КНР.
По его словам, Пекин продолжит развивать сотрудничество с ЕС и будет изучать европейские законы в сфере торговли для дальнейшего экономического партнерства.
Ранее президент США Дональд Трамп, который угрожает пошлинами и европейским странам, заявил, что ЕС в торговле ведет себя не лучше Китая.
6 июля Китай ввел пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд в качестве ответной меры на новые пошлины США.
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