Премьер госсовета Китая похвалил ЕС за позицию по торговле

Премьер госсовета КНР Ли Кэцян похвалил Евросоюз за поддержку свободной международной торговли. Об этом он заявил на саммите 16+1" в болгарской Софии , в котором участвуют страны Центральной и Восточной Европы, а также Китай, передает Associated Press

Ли назвал ЕС «незаменимой силой», которая помогает сохранять «мир, стабильность и процветание».

"Мы должны придерживаться многостороннего подхода [в торговле], мы должны придерживаться свободной торговли… и работать вместе, чтобы предотвратить замедление темпов восстановления мировой экономики", — сказал премьер госсовета КНР.

По его словам, Пекин продолжит развивать сотрудничество с ЕС и будет изучать европейские законы в сфере торговли для дальнейшего экономического партнерства.

Ранее президент США Дональд Трамп , который угрожает пошлинами и европейским странам, заявил, что ЕС в торговле ведет себя не лучше Китая.

6 июля Китай ввел пошлину в 25% на импорт американских товаров объемом в $34 млрд в качестве ответной меры на новые пошлины США.