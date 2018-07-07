В Госдуме ответили Науэрт на обвинение России в «подавлении свободы прессы»

Зампред комитета Госдумы по информационной политике в эфире НСН посоветовал на к любому обвинению США «подставлять обратный знак».

В эфире НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что к любому обвинению со стороны США нужно «подставлять обратный знак».

«По всем направлениям Соединённые Штаты считают себя образцом, образцом демократии, свободы слова, соблюдения прав человека. Во всё они — образец. Но по факту, благодаря RT и другим агентствам российского происхождения, весь мир уже видит, что США подменяют все эти понятия и подстраивают всё это под себя. Поэтому ко всем обвинениям со стороны США нужно ставить обратный знак», — подчеркнул Свинцов.