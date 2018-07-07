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В Госдуме ответили Науэрт на обвинение России в «подавлении свободы прессы»
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В Госдуме ответили Науэрт на обвинение России в «подавлении свободы прессы» 

Национальная Служба Новостей 20 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Зампред комитета Госдумы по информационной политике в эфире НСН посоветовал на к любому обвинению США «подставлять обратный знак».
В России подавляется свобода прессы. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт. Она также осудила Россию за то, что в качестве мишеней для претворения в жизнь закона о СМИ-иноагентах были выбраны «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки», пишет Газета.ру.
В эфире НСН зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что к любому обвинению со стороны США нужно «подставлять обратный знак».
«По всем направлениям Соединённые Штаты считают себя образцом, образцом демократии, свободы слова, соблюдения прав человека. Во всё они — образец. Но по факту, благодаря RT и другим агентствам российского происхождения, весь мир уже видит, что США подменяют все эти понятия и подстраивают всё это под себя. Поэтому ко всем обвинениям со стороны США нужно ставить обратный знак», — подчеркнул Свинцов.
Напомним, журналистов российского телеканала RT лишил аккредитации Конгресс США в ноябре 2017 года. Причиной стало то, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована в Штатах как иностранный агент. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее атакой на свободу слова.
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