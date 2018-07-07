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Система ПВО-ПРО Москвы уникальна и абсолютно надежна, заявил командующий
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Система ПВО-ПРО Москвы уникальна и абсолютно надежна, заявил командующий 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
КУБИНКА (Московская обл. ), 7 июл — РИА Новости. Система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) Москвы и центрального промышленного района является уникальной по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника, сообщил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы, прошли в субботу в подмосковном парке «Патриот». Гостям праздника показали современную технику ПВО, отвечающую за противовоздушную оборону Москвы. Зенитные ракетные системы С-400, пушечные комплексы «Панцирь-С» и радиолокационные станции радиотехнических войск «Небо-М», «Каста 2-2» и «Подлет» совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей.
"Система ПВО-ПРО Москвы и центрального промышленного района уникальна, она единственная в мире. Она способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное — обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей, от крылатых ракет до баллистических целей", — сказал он журналистам.
По словам Гуменного, 1-я армия ПВО-ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья управления нашего государства. Все перспективные образцы вооружения и военной техники в первую очередь попадают на апробацию в эту армию.
"Оружие противоракетной обороны, локационные средства, зенитные ракетные средства — на базе первой армии все перспективные образцы проверяются здесь, в Подмосковье", — отметил командующий.
Он добавил, что военные поддерживают тесную взаимосвязь с промышленностью и обучаются на предприятиях обращаться с новой техникой. На полигонах техника обстреливается, и только после этого идет на боевое дежурство. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей зенитной ракетной системой С-400 «Триумф».
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