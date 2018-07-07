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В Румынии во время показательного выступления упал МиГ-21
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В Румынии во время показательного выступления упал МиГ-21 

РИА Новости 7 июля 2018
КИШИНЕВ, 7 июл — РИА Новости. Истребитель румынских ВВС МиГ-21 Лансер в субботу потерпел катастрофу в 10 километрах от военно-воздушной базы в Фетешть, сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Румынии.
"Самолет МиГ Лансер с военной базы 86 в Фетешть рухнул в субботу, 7 июля, около 13:30, примерно в 10 километрах севернее от местонахождения воздушной базы. На данный момент неизвестно состояние пилота, а также успел ли он катапультироваться", — сказано в сообщении.
В министерстве обороны отмечают, что руководство военно-воздушной базы применило экстренный план действий. ЧП произошло во время показательных выступлений, проводимых на базе.
"В первую очередь мы думаем о пилоте, который управлял самолетом, нужно узнать о его состоянии. Могу сказать с полной ответственностью: летательные аппараты военно-воздушных сил Румынии в отличном состоянии", — сказал министр обороны Михай Фифор в комментарии каналу România TV.
Расследованием обстоятельств случившегося займется специальная комиссия минобороны Румынии.
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