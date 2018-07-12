Миром правят цифры. Уральцы на ИННОПРОМЕ представили 19 «умных» проектов

Ключевым элементом регионального стенда стала заявка на проведение ЭКСПО-2025.

Поймать волну

Выставка уже в девятый раз традиционно стартовала на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году её темой стала цифровая экономика.

«Лето 2018 года выдалось для Свердловской области крайне насыщенным, — сказал губернатор Евгений Куйвашев . — В Екатеринбурге буквально только что прошли матчи группового этапа ЧМ-2018. Не успели мы проводить спортсменов и многочисленных болельщиков, как уже встречаем новых гостей сразу двух статусных международных форумов — ИННОПРОМа и Российско-Китайского ЭКСПО. Мы усиленно готовились к ним весь год и ожидаем большой отдачи».

По словам главы региона, цифровая экономика — это не только необходимое условие перехода к новому технологическому укладу и возможность «поймать технологическую волну». Это основа для роста качества жизни свердловчан.

При этом выставка из года в год даёт ощутимые результаты. Например, после ИННОПРОМа-2015, который был проведён в партнёрст­ве с Китаем , и после Российско-Китайского ЭКСПО 2016 года оборот торговли Среднего Урала с КНР вырос с отметки в 726 млн на 83% и достиг 1,3 млрд долларов. При этом экспорт вырос более чем в 3,3 раза, а импорт увеличился на треть. Не менее «говорящие» показатели дало сотрудничество с Индией и Японией

Общая площадь стенда Свердловской области на ИННОПРОМе — 200 квадратных метров. Для участия в экспозиции было подано около 50 предложений, отобрали 19 наиболее интересных проектов. Стенд посвящён двум важнейшим темам — концепции создания «умного региона» и презентации российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Всё с умом

Проекты разделены на шесть тематических блоков. Например, раздел «Умная мобильность» посвящён дорожному движению и управлению пассажиропотоками. В частности, комплекс «Цифровой патруль» позволяет в режиме реального времени в потоке транспорта выявлять должников, подозрительных лиц, автомобили, находящиеся в розыске, и нарушителей правил дорожного движения. Для этого используются данные, поступающие с камер мобильных устройств и средств видеонаблюдения.

Блок «Умная среда» представляет благоустройство и сферу ЖКХ. Городское освещение светодиодами, основанное на беспроводных технологиях, даёт возможность дистанционно управлять каждым светильником, настраивать режим работы и отслеживать состояние оборудования.

Раздел «Умная экономика» посвящён сфере производства, торговле, логистике, финансам и строительству. Это в том числе интерактивная карта промышленных площадок для локализации предприятий по важным для инвестора характеристикам. Представлен также полный виртуальный близнец изделия — Digital Twin (цифровой двойник). Он может существовать параллельно реальному изделию на протяжении всего его «жизненного цикла».

Блок «Умные сервисы для бизнеса» представляет проекты Корпорации развития Среднего Урала, «Титановой долины», фонда поддержки предпринимательства и технопарка «Университетский». Ещё два раздела — «Умные люди» и «Умный образ жизни» — посвящены образованию, изобретательству, креативности и здравоохранению, безопасности, культуре и туризму.