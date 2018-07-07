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Срочно: На юго-востоке Румынии разбился истребитель МиГ-21 LanceR
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Срочно: На юго-востоке Румынии разбился истребитель МиГ-21 LanceR 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Бухарест, 7 июля /Синьхуа/ — Истребитель МиГ-21 LanceR ВВС Румынии
разбился в субботу во время авиашоу на юго-востоке страны.
Информации о пилоте и наличии человеческих жертв на земле пока не  поступало. —0—
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