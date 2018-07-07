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В Калининграде на одной из улиц на 2 месяца ограничат движение
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В Калининграде на одной из улиц на 2 месяца ограничат движение 

АиФ 7 июля 2018
Фото: АиФ
На улице 1-й Большой Окружной в Калининграде на два месяца введут одностороннее движение.
Ограничение движения введут с 16 июля по 15 сентября в целях обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов при проведении ремонта дороги. Одностороннее движение будет действовать на 1-й Большой Окружной от Советского проспекта до улицы Лейтенанта Катина, сообщается на официальном сайте администрации Калининграда.
Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время проведения ремонтных работ возлагается на ООО «ЭконСтрой».
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