В Калининграде на одной из улиц на 2 месяца ограничат движение

На улице 1-й Большой Окружной в Калининграде на два месяца введут одностороннее движение.

Ограничение движения введут с 16 июля по 15 сентября в целях обеспечения безопасности автомобилистов и пешеходов при проведении ремонта дороги. Одностороннее движение будет действовать на 1-й Большой Окружной от Советского проспекта до улицы Лейтенанта Катина, сообщается на официальном сайте администрации Калининграда.

Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время проведения ремонтных работ возлагается на ООО «ЭконСтрой».