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На российской военной базе ЮВО в Армении проведен круглый стол по военно-патриотическому воспитанию молодежи
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На российской военной базе ЮВО в Армении проведен круглый стол по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие на тему «Роль России в обеспечении региональной безопасности» направлено на разъяснение молодежи Армении деятельности российских военнослужащих соединения.
На территории военного городка «Полигон» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, состоялся круглый стол по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В заседании приняли участие командование военной базы, представители дипломатического корпуса, силовых структур, российско-армянских вузов, руководители общественных молодежных организаций военно-патриотической направленности, военнослужащие и студенты.
В рамках мероприятия заместитель командира базы по работе с личным составом полковник Алексей Полюхович провел для участников мероприятия экскурсию по достопримечательностям соединения.
Мероприятие на тему «Роль России в обеспечении региональной безопасности» направлено на разъяснение молодежи Армении деятельности российских военнослужащих соединения в соответствии с Договором «О коллективной безопасности».
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