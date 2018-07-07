На российской военной базе ЮВО в Армении проведен круглый стол по военно-патриотическому воспитанию молодежи

Мероприятие на тему «Роль России в обеспечении региональной безопасности» направлено на разъяснение молодежи Армении деятельности российских военнослужащих соединения.

На территории военного городка «Полигон» российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, состоялся круглый стол по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В заседании приняли участие командование военной базы, представители дипломатического корпуса, силовых структур, российско-армянских вузов, руководители общественных молодежных организаций военно-патриотической направленности, военнослужащие и студенты.

В рамках мероприятия заместитель командира базы по работе с личным составом полковник Алексей Полюхович провел для участников мероприятия экскурсию по достопримечательностям соединения.

Мероприятие на тему «Роль России в обеспечении региональной безопасности» направлено на разъяснение молодежи Армении деятельности российских военнослужащих соединения в соответствии с Договором «О коллективной безопасности».