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На Украине предотвратили попытку вывезти запчасти к авиадвигателям в Россию
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На Украине предотвратили попытку вывезти запчасти к авиадвигателям в Россию 

РИА Новости 7 июля 2018
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 7 июл — РИА Новости. Служба безопасности Украины предупредила факт незаконного вывоза в Российскую Федерацию запасных частей к авиационным двигателям, используемых в военной и пассажирской авиации, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
"Правоохранители установили, что житель Харьковской области пытался нелегально вывезти (в Россию) запасные части к авиационным двигателям, используемым в российской военной и пассажирской авиации", — говорится в сообщении ведомства.
Злоумышленник был задержан на одном из пунктов пропуска через государственную границу. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».
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