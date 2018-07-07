На Украине предотвратили попытку вывезти запчасти к авиадвигателям в Россию

"Правоохранители установили, что житель Харьковской области пытался нелегально вывезти (в Россию) запасные части к авиационным двигателям, используемым в российской военной и пассажирской авиации", — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник был задержан на одном из пунктов пропуска через государственную границу. Заведено уголовное дело по статье «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».