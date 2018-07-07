Военные химики Сибири в рамках учения скрыли командный пункт от высокоточного оружия условного противника

Специалисты также отработали прикрытие движущейся механизированной колонны и личного состава при помощи аэрозольной завесы.

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае , отработали скрытие командного пункта и войск с помощью машины аэрозольной завесы от атаки высокоточным оружием условного противника.

В ходе тактико-специального учения военные химики использовали машины постановки аэрозольных завес ТДА-3. Они способны наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надёжное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия расположения командного пункта.

Подразделение также отработало прикрытие аэрозольной завесой передвижение механизированной колонны и личного состава, создав иллюзию густого тумана. Применение такой тактики максимально реалистично в условиях лесистой местности.

В учении задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц специальной техники.