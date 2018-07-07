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Военные химики Сибири в рамках учения скрыли командный пункт от высокоточного оружия условного противника
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Военные химики Сибири в рамках учения скрыли командный пункт от высокоточного оружия условного противника 

ТК «Звезда» 7 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Специалисты также отработали прикрытие движущейся механизированной колонны и личного состава при помощи аэрозольной завесы.
Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, отработали скрытие командного пункта и войск с помощью машины аэрозольной завесы от атаки высокоточным оружием условного противника.
В ходе тактико-специального учения военные химики использовали машины постановки аэрозольных завес ТДА-3. Они способны наводить горизонтальные и приподнятые аэрозольные завесы, обеспечивающие надёжное прикрытие крупных объектов. Учитывая погодные условия и рельеф местности, военнослужащие добились максимального покрытия расположения командного пункта.
Подразделение также отработало прикрытие аэрозольной завесой передвижение механизированной колонны и личного состава, создав иллюзию густого тумана. Применение такой тактики максимально реалистично в условиях лесистой местности.
В учении задействовано более 500 военнослужащих и 100 единиц специальной техники.
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