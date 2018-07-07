США отзывают часть своих служащих из Никарагуа

Соединенные Штаты приняли решение отозвать из Никарагуа часть своих служащих, без услуг которых пока можно обойтись. Заявление размещено на сайте американского посольства в Манагуа

«6 июля 2018 года администрация Соединенных Штатов распорядилась, чтобы весь персонал, кто не задействован в критически важной деятельности, покинул (Никарагуа — прим.ред.). Посольство США остается открытым, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США», — цитирует заявление «Интерфакс»

Ситуация с безопасностью в Никарагуа за последнее время резко ухудшилась, отмечено в документе. Гражданам США рекомендовано воздержаться от поездок в страну, и соблюдать меры предосторожности, если путешествие все же состоялось.

Как уже сообщал News.ru, акции протеста начались в Никарагуа 18 апреля. Причиной недовольства населения стала инициатива властей, в результате которой суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования резко возрастали. Никарагуанцы обвинили правительство президента Даниэля Ортеги в установлении диктаторского режима.

Жертвами волнений в Никарагуа стали 230 человек.