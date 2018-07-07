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США отзывают часть своих служащих из Никарагуа
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США отзывают часть своих служащих из Никарагуа 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Соединенные Штаты приняли решение отозвать из Никарагуа часть своих служащих, без услуг которых пока можно обойтись. Заявление размещено на сайте американского посольства в Манагуа.
«6 июля 2018 года администрация Соединенных Штатов распорядилась, чтобы весь персонал, кто не задействован в критически важной деятельности, покинул (Никарагуа — прим.ред.). Посольство США остается открытым, чтобы предоставлять экстренную помощь гражданам США», — цитирует заявление «Интерфакс».
Ситуация с безопасностью в Никарагуа за последнее время резко ухудшилась, отмечено в документе. Гражданам США рекомендовано воздержаться от поездок в страну, и соблюдать меры предосторожности, если путешествие все же состоялось.
Как уже сообщал News.ru, акции протеста начались в Никарагуа 18 апреля. Причиной недовольства населения стала инициатива властей, в результате которой суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования резко возрастали. Никарагуанцы обвинили правительство президента Даниэля Ортеги в установлении диктаторского режима.
Жертвами волнений в Никарагуа стали 230 человек.
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