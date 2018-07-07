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Египет и Франция провели совместные учения в Красном море
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Египет и Франция провели совместные учения в Красном море 

ИА Синьхуа 7 июля 2018
Каир, 7 июля /Синьхуа/ — ВМС Египта и Франции на днях провели совместные учения в египетских территориальных водах Красного моря. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ.
Маневры являются частью программы вооруженных сил Египта по проведению совместных учений с соседними и дружественными странами, а также частью египетско-французского военного сотрудничества.
По данным египетской газеты «Аль-Ахрам», учения включают в себя различного рода тренировки, в том числе использование современных методов для противодействия угрозам безопасности на море и борьбы с терроризмом, строевые учения, защита судов, перевозящих ценные грузы, и защита важных целей от нетрадиционных угроз безопасности.
Напомним, что после того, как Абдель Фаттах ас-Сиси вступил в должность президента Египта, египетское правительство начало проводить диверсификацию во внешней стратегии и налаживать военное сотрудничество с Францией, Россией и другими странами. —0—
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