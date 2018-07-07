Египет и Франция провели совместные учения в Красном море

Каир , 7 июля / Синьхуа / — ВМС Египта Франции на днях провели совместные учения в египетских территориальных водах Красного моря. Об этом в пятницу сообщили местные СМИ.

Маневры являются частью программы вооруженных сил Египта по проведению совместных учений с соседними и дружественными странами, а также частью египетско-французского военного сотрудничества.

По данным египетской газеты «Аль-Ахрам», учения включают в себя различного рода тренировки, в том числе использование современных методов для противодействия угрозам безопасности на море и борьбы с терроризмом, строевые учения, защита судов, перевозящих ценные грузы, и защита важных целей от нетрадиционных угроз безопасности.