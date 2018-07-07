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Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России
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Бедствие в Сочи: экстремальные условия для сборной России 

Рамблер 1 час назад
Стихия создала большие проблемы для движения транспорта, а соперники российской команды даже были вынуждены перенести свою тренировку.
1/13  Встреча в Сочи российской и хорватской национальных сборных по футболу, которая решит, кто выйдет в полуфинал ЧМ-2018, пройдет в непростых условиях.
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2/13  Вчера на город обрушился сильнейший ливень, в результате которого по некоторым его улицам приходилось перемещаться вплавь.
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3/13  Фото и видео происходящего появились в соцсетях.
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4/13  Больше всего пострадал Адлер, особенно район вокзала. Возникли сложности и в аэропорту.
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5/13  Накануне вечером было задержано четыре и отменено семь рейсов.
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«Сборную России встречает ураганный дождь!) Футбольное поле размыто, игра будет жаркой», — написала одна из жительниц Сочи в Инстаграме.
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